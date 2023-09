Staffoli, torna la Festa Medievale: al centro il raccolto

Domenica 3 settembre torna la Festa Medievale a Staffoli (Santa Croce sull'Arno). Si tratta dell'undicesima edizione e ha al centro la festa del raccolto. Il gruppo di Staffoli Eventi rinnovato e guidato da Alexandre Armand - originario della cittadina gemellata di Salindres - vuole ricordare i riti che portano all'autunno e che segnano il momento del raccolto.

Si parte alle 17 in via Livornese, in centro, con uno spettacolo di falconeria. Alle 18 parte il corteo storico coi figuranti staffolesi e con musici e sbandieratori dei comuni limitrofi. Dalle 18.30 (ma anche alle 21) uno spettacolo di giocoleria per le vie del centro. Alle 21 nuova esibizione dei falconieri. I commercianti saranno presenti coi propri banchi gastronomici per tutto il tempo della festa.

La Festa Medievale è organizzata da Staffoli Eventi con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno.