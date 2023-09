Furti e violazione dei domiciliari, arrestate due persone a Pontedera

Due persone sono state arrestate nelle scorse ore dai carabinieri di Pontedera, per due circostanze separate e in esecuzione a ordini di carcerazione. Nello specifico due giorni fa, il 30 agosto, i militari hanno arrestato su ordine del tribunale di Pisa un 41enne del luogo che, al termine delle formalità di rito, è stato associato al carcere Don Bosco di Pisa. L'uomo si trovava già ai domiciliari in seguito all'arresto in flagranza per furto d'auto, avvenuto il 27 giugno scorso, e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altre due persone. Nei giorni scorsi però l'uomo ha violato le prescrizioni imposte, evadendo dalla propria abitazione. Valutata la condotta del soggetto, è scattata la revoca dei domiciliari sostituita con la custodia in carcere.

Inoltre, su ordine dell'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di Torino, è stato arrestato un 42enne residente nella provincia di Pisa che al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere Don Bosco di Pisa. La misura è dovuta alla pena definitiva di un anno e 17 giorni, più una multa da 340 euro, comminata al soggetto in seguito a due distinti furti aggravati commessi a Torino nel marzo 2017 e a Pisa nell'aprile 2018.