Furto in un negozio del centro, ladro acciuffato dopo mesi

Aveva predo un portafoglio e una cintura in pelle per un totale di 550 euro, li aveva nascosti nel giubbotto ed era uscito, fuggendo. Questo è successo a aprile, pochi mesi dopo l'autore è stato trovato e arrestato. Il furto è avvenuto in centro a Firenze e proprio a Firenze, sotto un ponte della tramvia alle Cascine, è stato identificato il ladro.

I carabinieri erano già intervenuti a aprile dopo la denuncia di un negozio di pelletteria. Determinanti le immagini del circuito di videosorveglianza del negozio che aveva ripreso tutte le fasi del furto nonché i tratti somatici dell’uomo, riconosciuto dai carabinieri poiché già noto. Nella serata di giovedì 31 agosto, i militari, dopo averlo ricercato per giorni, lo hanno rintracciato sotto il ponte dove l’uomo aveva creato un giaciglio e lo hanno arrestato. Ora si trova a Sollicciano.