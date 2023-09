Incendio in un appartamento, due persone in ospedale

I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti alle ore 4:30 a Firenze in Via Cosseria, per un incendio di un appartamento situato al sesto piano di un edificio composto da sette piani. Il personale intervenuto con due squadre, un’autoscala e un'autobotte ed il carro aria, ha raggiunto il piano e estinto l’incendio. Due sono le persone soccorse e affidate al personale sanitario trasportate poi per accertamenti al pronto soccorso, si tratta di una donna dell’appartamento del settimo piano e un uomo abitante nell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio. In corso le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza.