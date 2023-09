Lavori via Pestalozzi, l'interpellanza di CambiaMenti: "Gravi criticità"

Presentata interpellanza dal gruppo consiliare CambiaMenti in merito ai lavori effettuati in via Pestalozzi a San Miniato. Riportiamo di seguito il documento, a firma della capogruppo Manola Guazzini.

"PREMESSO CHE

1)-sono stati conclusi i lavori di rifacimento stradale e risistemazione della rotatoria su via Dei Mille e dei marciapiedi e delle piste ciclabili laterali in via Luigi Pestalozzi a San Miniato Basso, per un importo pari a 520mila curo, sulla base di una scelta approvata nel piano delle opere pubbliche 2022-24, secondo un orientamento condiviso anche da noi e da altre forze di opposizione; lavori che sono stati affidati con determinazione n.1370 del 9 dicembre 2022;

2)-i lavori effettuati presentano però gravi criticità, consistenti in un restringimento della sede stradale che, in particolare in corrispondenza del supermercato PAM, dove di frequente devono far manovra mezzi pesanti addetti al rifornimento del supermercato, può determinare il formarsi di ingorghi e il rischio di incidenti;

3)-tale restringimento è dovuto alla scelta di prevedere la pista ciclabile su entrambi i lati della carreggiata, e cioè non solo in direzione di viale Marconi, dove la pista ciclabile si inserisce e si collega a una rete di strutture analoghe, ma anche sul lato opposto, dove il troncone di pista ciclabile realizzato appare viceversa esclusivamente fine a se stesso;

CONSIDERATO CHE

-non è accettabile che a un investimento di risorse così consistente corrisponda un'insoddisfazione diffusa dei cittadini e degli esercizi commerciali presenti nella zona;

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1)-se la realizzazione corrisponda o no al progetto iniziale, e a quali momenti di valutazione in sede tecnica e politica sia stato sottoposto tale progetto e la sua attuazione;

2)-se si intende ed entro quali tempi sottoporre l'opera realizzata al giudizio del responsabile della sicurezza, geometra Simone Coltelli, incaricato con determinazione n.298 del 15 marzo 2023;

3)-se e quali misure correttive si intendano assumere per ovviare ai problemi evidenziati".