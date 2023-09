Marciapiedi in centro a Ponsacco: progetto da 800mila euro

Nuovi marciapiedi in centro. La giunta comunale di Ponsacco ha approvato il progetto di rifacimento dei marciapiedi del centro per un importo di 800 mila euro.

L'opera prevede la pavimentazione dei marciapiedi delle seguenti strade: via Vanni, via Sauro, via dei Mille, via Carducci, via Battisti, Largo la Pace e via Verdi.

«Un lavoro importante per il centro di Ponsacco – commentano la sindaca Francesca Brogi e l’assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bagnoli – che risponde all’esigenza di ammodernare la rete di marciapiedi. Questo stanziamento si somma ai circa 500 mila euro già a gara per la riasfaltatura di strade e marciapiedi di altre vie della nostra cittadina. Si tratta di un totale di un milione e trecentomila euro di lavori che andranno a riqualificare e mettere in sicurezza strade importanti del nostro territorio. Crediamo che si debba investire in sicurezza ma anche in bellezza per attirare nuovi investimenti. Così come stiamo facendo con il progetto di piazza della Repubblica e a brevissimo con la realizzazione della rotatoria artistica di Piazza d'Appiano».

I primi interventi inizieranno settembre e tutti i lavori termineranno a inizio estate.

Fonte: Comune di Ponsacco