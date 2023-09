Montelupo sistema i giochi nei parchi

Giochi per bambini da sistemare. Lo hanno segnalato nei giorni scorsi alcuni genitori, in particolare per quanto riguarda i giardini di Turbone e di via del Bosco a Montelupo.

L’amministrazione ha quindi deciso di intensificare e mettere a sistema il monitoraggio di tutte le aree gioco del territorio, partendo proprio dalle zone oggetto di segnalazione.

Dopo un primo sopralluogo è stato deciso di transennare e poi togliere entrambi i castellini in legno oggetto della segnalazione dei cittadini

Nei prossimi giorni i controlli proseguiranno a Camaioni, nei giardini di piazza Lotti, via della Robbia, piazza VIII Marzo.

«Ringrazio i cittadini per averci segnalato il problema e di averci così messo in allerta. Da ora in poi programmeremo dei controlli sia sui giochi per bambini che sulle altre attrezzature pubbliche. Purtroppo alcune strutture sono inagibili e dovremo toglierle, l’impegno dell’amministrazione è quello di sostituirle con nuove nel più breve tempo possibile», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa