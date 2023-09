Montespertoli in festa, torna la due giorni dell'Appuntamento con la birra

Un'occasione unica per scoprire il cibo e la birra tedesca, il 30° Appuntamento con la birra si terrà venerdì 8 e sabato 9 settembre al Parco Urbano di Montespertoli. L'evento è reso possibile grazie al gemellaggio con la città di Neustadt, che ha condiviso con Montespertoli la passione per la birra, la cultura e le tradizioni.

La festa, uno dei momenti più attesi dell'anno nel paese, promette due giorni di autentica gioia, birra nei tipici boccali di vetro e wurstel non mancheranno. Gli amici della città di Neustadt, paese gemellato con Montespertoli dal 1992, saranno accolti nei prossimi giorni dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato Gemellaggi. Il legame tra Montespertoli e Neustadt, è stato forgiato nel corso del tempo e lo scorso anno è stato rinnovato il patto di gemellaggio da parte dei Sindaci e dei Comitati. Il gemellaggio ha permesso di creare un ponte tra le tradizioni e le eccellenze delle due comunità e il 30° Appuntamento con la birra rappresenta il culmine di questa collaborazione.

Venerdì 8 settembre alle ore 19 sarà dato il via con la prima spillatura da parte del Sindaco Alessio Mugnaini ed a seguire saranno aperti gli stand per l’acquisto della birra e del cibo. Non mancheranno, panino con bratwuste, brezeln, leberkase con sauerkraut, wienerl con sauerkraut, weiss wurstel con senape dolce, strudel e piatti misti di affettati tradizionali tedeschi. Alla manifestazione suonerà il gruppo Spritz band.

Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Gemellaggi su facebook: @comitato.gemellaggi.1

Fonte: Comune di Montespertoli