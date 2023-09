Mukki Day, lo stabilimento del latte di Firenze apre le porte alle famiglie

Domenica 10 settembre torna il Mukki Day, l’evento più atteso dagli amanti del latte di tutte le età. Lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20 si trasforma in Mukkilandia e resta aperto al pubblico tutto il giorno (9.00-13.00 e 15.00-19.00) per scoprire, divertendosi, i segreti e le novità del latte. L’ingresso è libero e gratuito, ma da quest’anno è possibile (e consigliato!) prenotare online l’accesso alla maggior parte delle attività. Le prenotazioni sono attive sul sito www.mukki.it. Ai laboratori più apprezzati nelle scorse edizioni si aggiungono tante fantastiche novità, come lo spazio dedicato all’Inventastorie della Mukki Merenda: i nostri narrAttori condurranno i più piccoli in un mondo fiabesco dove scoprire la magia del latte e vivere da protagonisti mille incredibili storie.

I bambini potranno vestire i panni di piccoli cuochi con Mukki Chef Junior, uno stage di cucina dove imparare a preparare semplici e gustosissime ricette; oppure partecipare al Mukki Lab, dove scopriranno tutte le caratteristiche del latte in modo semplice e divertente; allo stand La Mungitura impareranno come mungere le mucche e con Il Viaggio del Latte potranno ripercorrere, giocando, tutto il percorso che fa il latte dalle stalle alla Centrale. E nell’area gioco Mukki Art i piccoli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività.

Sarà inoltre possibile visitare lo stabilimento, per vedere come funziona una vera Fabbrica del Latte, un impianto di ultima generazione per mantenere buono e sicuro il nostro latte e per scoprire la storia di Mukki attraverso il suo Museo. A ogni bambino verrà consegnato il Passaporto del Mukki Day, dove raccogliere un timbro per ogni attività svolta e diventare così Cittadino Onorario di Mukkilandia.

E quando arriva il momento del break? Sosta al Mukki Bar per assaggiare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, o per degustare la classica panna montata e tante altre delizie. I visitatori potranno provare tutti i principali prodotti, comprese le ultime novità (Mukki Training e Kefir), e acquistare una selezione di bontà Mukki a un prezzo speciale. All’impegno sociale di Mukki è dedicata l’area della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, con i nuovi gadget solidali, mentre nello spazio Tetra Pak® sarà possibile toccare con mano l’impegno ambientale e cimentarsi nel riciclo creativo delle confezioni dei prodotti Mukki.

Fonte: Ufficio stampa