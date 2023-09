Nido gratis per 101 bambini a Montelupo: "Sostegno concreto alle famiglie"

Una reale misura a sostegno delle famiglie avviata in via sperimentale in Toscana. Grazie al progetto “Nidi Gratis” sono stati destinati a Montelupo Fiorentino 228.281 euro.

Le risorse saranno utilizzate per scontare, ai bambini con isee inferiore a 35.000 euro, le rette nell'anno educativo 2023/2024.

I bambini che usufruiscono del sostegno “nidi gratis” sono 98: 46 frequentano il nido Madamadorè e il centro gioco Marcondiro, gli altri sono iscritti a nidi privati accreditati; a loro si aggiungono altri tre bambini che possono beneficiare delle agevolazioni attivate dall’amministrazione comunale.

"Si parla molto di sostegno alla famiglie – afferma l’assessore all’istruzione e vicesindaco Simone Londi – la misura “Nidi gratis” è una scelta concreta che ha una ricaduta importante sulle famiglie con figli piccoli e che agevola la conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro.

Inoltre in un momento critico da un punto di vista economico, in cui il costo della vita è oggettivamente aumentato, questo è un reale supporto economico alle famiglie.

Nello stesso tempo siamo consapevoli che uno dei requisiti essenziali, l’Isee inferiore a 35.000 euro, taglia fuori una parte della popolazione che sicuramente ha minori difficoltà economiche ma che comunque ha diritto ad un sostegno. Da qui la scelta da parte della giunta di valutare la possibilità di intervenire attraverso un abbattimento della retta per chi ha un isee maggiore di 35.000 euro".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa