Riprende il gemellaggio tra la Regina Pacis di Santa Lucia e la parrocchia di Ebensee

La parrocchia pratese della Regina Pacis a Santa Lucia torna ad accogliere gli amici e le amiche della comunità parrocchiale di Ebensee in Austria in occasione della festa della città di Prato. Il gemellaggio riprende così le sue tradizionali consuetudini dopo la pausa imposta dalla pandemia.

Il patto di amicizia tra le due parrocchie è nato 36 anni fa per volontà dell’allora parroco di Santa Lucia don Mauro Rabatti che in questo modo volle fare memoria, nel segno del dialogo e della pace, dei tanti pratesi che trovarono la morte nel campo di concentramento di Ebensee durante la seconda guerra mondiale. Questa iniziativa fu accolta con grande favore dalla cittadina austriaca e fece da apripista al gemellaggio sancito l’anno successivo tra i Comuni di Prato e di Ebensee.

«Questo gemellaggio, fortemente voluto dalla nostra parrocchia e da quella di Ebensee – spiega la comunità di Santa Lucia – esprime la fiducia nell’uomo e nella sua bontà e intende onorare la memoria dei tanti che sono morti nel campo di concentramento austriaco, proseguendo così nel solco tracciato dai deportati sopravvissuti. Questo legame di amicizia è divenuto poi parte integrante della nostra attività pastorale e sotto la guida del defunto don Mauro Rabatti è cresciuto e si è fortificato. Ora il testimone è nelle mani del nuovo parroco don Alessandro Bigagli, che si sta impegnando nel proseguire questo cammino».

La delegazione di Ebensee, guidata dal parroco don Alois Rockenschaub e composta da una ventina di persone, arriverà a Prato il 5 settembre e sarà ospitata nelle famiglie di Santa Lucia. «È il nostro modo di testimoniare che il passato di orrore e morte che ha caratterizzato il tempo del nazifascismo è stato per superato per sempre e che si vive solo con l’amicizia, la pace e la condivisione», sottolineano i parrocchiani della Regina Pacis, che nel maggio scorso sono tornati a Ebensee per una visita.

Il gruppo austriaco parteciperà il 7 settembre alla celebrazione del 35esimo anniversario del gemellaggio tra Prato ed Ebensee nel salone comunale, mentre il giorno prima, la parrocchia celebrerà con una messa alle ore 18 e una cena comunitaria, il quarantesimo anniversario di sacerdozio del parroco di Ebensee don Alois. Il 9 settembre partenza per il ritorno in Austria.

Fonte: Diocesi di Prato - Ufficio Stampa