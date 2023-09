Salamarzana, a Fucecchio il 2 e 3 settembre torna l’appuntamento con il Medioevo

Sabato 2 e domenica 3 settembre il centro storico di Fucecchio compirà il suo tradizionale viaggio nel tempo di fine estate. Vicoli, corti, torri, palazzi e sotterranei saranno lo scenario di Salamarzana, festa medievale giunta alla sua quattordicesima edizione. Alla presentazione dell’iniziativa, che si è tenuta a Firenze nella sede della Presidenza della Regione toscana, ha partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vice sindaca di Fucecchio Emma Donnini, il presidente dell’associazione ‘Amici del Centro Storico di Fucecchio’ Marco Zucchi e il consulente per le manifestazioni storiche del presidente Giani Federico Eligi.

“Fucecchio sta vivendo una stagione di grande vitalità – ha detto il presidente Eugenio Giani - e Salamanzana ne fa parte, è qualcosa di più di una festa folcloristica, è una vera rievocazione medievale curata fin nel dettaglio, un’immersione autentica nella storia pensata non tanto per attirare turisti ma soprattutto per rafforzare l’identità dei cittadini, calarli nelle loro origini. L’attuale amministrazione sta facendo un ottimo lavoro di rivitalizzazione del centro storico, valorizzando la conformazione autenticamente medioevale della città, il suo ruolo di città chiave nella storia della Toscana. Voglio ricordare che a Fucecchio si trovava l’unico ponte murato lungo la Francigena descritto dall’arcivescovo Sigerico e che qui trovò rifugio San Pietro Igneo dopo la prova sui carboni ardenti che legittimò le tesi di San Giovanni Gualberto Visdomini, fondatore di Vallombrosa, contro la simonia del vescovo di Firenze Pietro Mezzabarba. Questo episodio, centrale nella storia della Toscana e del cattolicesimo, sarà raccontato per la prima volta in assoluto proprio a Salamarzana, nello spettacolo teatrale "Quello che dice il fuoco" della regista Firenza Guidi”.

“La collaborazione tra il Comune di Fucecchio, la Regione Toscana e le associazioni del centro storico – ha aggiunto il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli - hanno portato negli ultimi anni a una valorizzazione sempre più importante di questa festa medievale che rende ancor più vivo il centro storico, con le vie e le piazze che fin dalla notte dei tempi ospitano i palazzi del polo civico e le chiese del polo religioso. Le visite guidate, la cucina con le ricette originali del tempo e un bellissimo spettacolo della regista Firenza Guidi sulla storia di San Pietro Igneo andranno ad aggiungersi a giocolieri, alle rappresentazioni degli antichi mestieri e a tanti altri spettacoli, per grandi e piccini, che animeranno i vicoli e le piazze di Fucecchio alta”.

Le atmosfere, le luci e i profumi di quella che fu l’antica Fucecchio potranno essere rivissuti durante la festa grazie alle rievocazioni di antichi mestieri, agli accampamenti militari, a musici, figuranti e artisti di strada che animeranno il centro storico attraverso un percorso segnalato da torce e stendardi. Spettacoli dal vivo trascineranno il visitatore nel mondo medievale. Sarà inoltre possibile visitare i principali palazzi e monumenti del centro storico di Fucecchio grazie alla presenza di guide in costume, Saranno visitabili il Parco Corsini, il Museo Civico, la restaurata torre di mezzo, la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Salvatore, la Fondazione Montanelli Bassi, la Torre e il Palazzo Della Volta (compresi gli antichi sotterranei).

Molte anche le attività rivolte ai bambini: intrattenimento, giochi e tante occasioni di divertimento con il susseguirsi di artisti, giullari, acrobati, musici, falconieri, fachiri e giocolieri del fuoco, arcieri e combattenti, giochi medievali e laboratori per i più piccoli.

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, andranno in scena “Deh fammi una canzon, fammi un sonetto” di Iter Mentis, con l’attore Andrea Giuntini, e "Quello che dice il fuoco", della regista Firenza Guidi e della sua compagnia Elan Frantoio, basato sulla storia di San Pietro Igneo. “Quello che dice il fuoco” sarà presentato in anteprima a Salamarzana e racconta la prova del santo cui è dedicato il presidio ospedaliero di Fucecchio, che superò la prova del fuoco camminando sui carboni ardenti per contrastare la corruzione ecclesiastica.

Da segnalare che a Salamarzana sarà possibili gustare piatti medievali grazie all'allestimento di postazioni tematiche con piatti tipici cucinati secondo le ricette di testi antichi, tra cui il famoso dolce “Salamarzanino”.

La festa si svolgerà dalle ore 18 alle 24 di sabato 2 settembre e dalle ore 17 alle ore 24 di domenica 3 settembre. L’ingresso è gratuito.

Nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio, la festa si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica che valorizzano i luoghi attraversati dalla Via Francigena e dalla Romea Strata.

Salamarzana è il nome dell’antico castello medievale edificato sul colle dove oggi sorge Parco Corsini.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici del Centro Storico e dal Comune di Fucecchio, con il patrocinio e contributo della Regione Toscana, del Consiglio Regionale della Toscana e di Toscana Energia.

Info: amicicentrostoricofucecchio@gmail.com

Il programma è su www.salamarzana.com e su www.facebook.com/salamarzana

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa