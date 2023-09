Società Italiana di Fisiologia, oltre 350 scienziati a Pisa

Da mercoledì 6 settembre a venerdì 8 settembre oltre 350 scienziati italiani e stranieri saranno a Pisa per condividere i più recenti progressi nel campo della Fisiologia con letture magistrali, incontri e tavole rotonde. Si terrà nel Palazzo della Sapienza il 73° Congresso della Società Italiana di Fisiologia (SIF) organizzato dall’Università di Pisa, con la partecipazione della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fondata nel 1947, la SIF è una società scientifica a cui afferiscono le principali eminenze italiane nel campo della ricerca sui meccanismi molecolari, cellulari e tissutali alla base delle funzioni vitali dell'uomo e degli animali. L’Università di Pisa vanta un legame stretto con la SIF, la cui fondazione è nata dall’iniziativa del professor Igino Spadolini, allora ordinario a Pisa. Il legame è proseguito con la Scuola di Fisiologia del professor Giuseppe Moruzzi che, con i suoi prestigiosi allievi, ha reso Pisa una delle sedi storiche della Fisiologia italiana.

Il Congresso inizierà con il saluto delle autorità accademiche e cittadine per poi proseguire con la conferenza inaugurale dal titolo “The eloquent retinal ganglion cells” tenuta da Vittorio Porciatti (Miami). Nelle due giornate successive, seguiranno la pH Lecture di Giovanni Cecchi (Firenze) “Tartini’s third tone, coclear distorsion and violin combination tones”, la Herlitzka Lecture di Michela Matteoli (Milano) “How the immune system affects the synapse”, la Plenary Lecture di Dora Angelaki (New York) “Views on naturalistic tasks in neuroscience: flexible neural coding during visually guided navigation” e la Ruzzier Lecture di Bente Klarlund Pedersen (Copenhagen) “Exercise as medicine in a translational perspective: the role of myokines”.

L’organizzazione delle attività congressuali, patrocinate dalle maggiori istituzioni locali e sponsorizzate da importanti aziende italiane e straniere, ha dedicato particolare interesse verso la promozione della parità di genere e il coinvolgimento attivo dei giovani ricercatori. A tal proposito, nell’ambito del LXXIII Congresso SIF, Pisa ospiterà per la prima volta nella storia della Società il “Young Physiologists meeting”, un’assemblea dei Fisiologi under 40 dedicata al networking e alla condivisione come capisaldi della crescita scientifica ed accademica dei giovani ricercatori.

Il convegno si concluderà con la Assemblea dei Soci durante la quale verrà consegnato il “Premio SIF 2023” a un giovane Fisiologo italiano particolarmente distintosi nella ricerca scientifica, e assegnati i premi “migliore presentazione orale” e “miglior poster”.

Grazie al patrocinio del Comune di Pisa e della Fondazione Pisa, la chiusura del LXXIII Congresso SIF avrà luogo nella cornice degli Arsenali Repubblicani con uno spettacolo aperto al pubblico della Associazione Sbandieratori e Musici presieduta da Antonio Pucciarelli che precederà la cena sociale.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa