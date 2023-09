Torrino d'oro, premiazione e cena in piazza Cestello

Bona Frescobaldi, Franca Pinzauti, Padre Bernardo, Vincenzo Italiano, Maurizio Lombardi, Stefano Bondi, Scuola Scienze Aziendali “Piero Baldesi” e la Famiglia Stagi saranno insigniti del premio Torrino d’oro, giunto alla ventunesima edizione. Il 6 settembre torna l’appuntamento con la fiorentinità con 1800 commensali. In piazza Cestello (ore 20) è in programma “San Frediano a cena”, organizzata dall’Associazione Rondinella del Torrino attraverso il Comitato Festeggiamenti San Frediano, dove nel corso della serata presentata da Gaetano Gennai, saranno assegnati i Torrini d’oro (opera dell’Argenteria Fratelli Peruzzi) a personaggi di spicco delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’imprenditoria fiorentini o legati alla città. Gli utili della serata, come sempre, saranno destinati ad associazioni di volontario o onlus: quest’anno all’Avis.

Sono ancora disponibili i biglietti (35 euro) per partecipare alla serata si possono acquistare presso il Torrino di Santa Rosa in Lungarno Soderini 2, tel. 055/215921. La cena tipicamente fiorentina sarà curata come tradizione da Villa Viviani. Il menù prevede: antipasto toscano, ravioli alla crema di pecorino, penne al sugo finto, arista al forno con fagioli, peposo all’imprunetina, zuccotto, cantuccini, spumante.

Fonte: Ufficio stampa