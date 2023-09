Travolto a Casciana mentre andava in bici, muore dopo 19 giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Gino Mori, l'ottantaquattrenne di Ponsacco travolto da un'auto mentre era in sella alla sua biciletta sulla Strada Provinciale 46, a Casciana. L’incidente è avvenuto il 12 agosto e l’anziano è morto ieri all'ospedale Cisanello dopo 19 giorni di agonia: aveva riportato diversi gravi politraumi e non si era mai risvegliato dal coma. A dare l’annuncio del decesso è stato lo Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui i familiari si sono rivolti per fare chiarezza sull'incidente. Secondo le ricostruzioni della società il ciclista aveva segnalato con il braccio di voler svoltare a sinistra, ma la Jeep Renegade condotta da una donna di 80 anni lo avrebbe invece travolto il ciclista, durante il sorpasso di altre due auto davanti a lei che invece si erano accodate per far passare Mori.