Accoltellato nella notte ad Arezzo, indagini in corso

Un giovane è stato accoltellato nella notte in piazza San Giusto ad Arezzo. Cinque i colpi di coltello inferti alla vittima, un 25enne, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. È successo in piena notte, intorno alle 2, e sull'episodio sono in corso le indagini. Secondo quanto emerso la pista seguita è quella del regolamento di conti ed è escluso il collegamento con la Giostra del Saracino. La vicenda si è infatti verificata in mezzo alle persone che affollavano la piazza per le iniziative legate alla Giostra, totalmente estranee all'accaduto come sottolineato dalla polizia che sta conducendo le indagini.