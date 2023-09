All'esame della patente con auricolari e cellulare, denunciato

Durante l'esame per la patente di guida continuava a toccarsi l'orecchio e si guardava spesso intorno. Un atteggiamento, sommato alla scarsa padronanza della lingua italiana, che ha fatto nascere dubbi all'esaminatore. I sospetti hanno ben presto trovato conferma quando l'uomo è stato sorpreso con un auricolare, sicuramente collegato ad un cellulare, utilizzati per ricevere l'aiuto da altre persone per superare il test.

Protagonista di quella che sembra la scena di un film di spionaggio è stato un 34enne di origini pakistane. Un'ennesimo tentativo di truffa all'esame per ottenere la patente andato in fumo e che risale al 1 settembre, nella sede della Motorizzazione di Sesto Fiorentino. Scoperto dagli esamitatori mentre tentava di "barare", il test è stato invalidato e sul posto sono intervenuti i carabinieri, su richiesta dei funzionari di vigilanza. Per l'uomo, residente in provincia di Siena, è scattata la denuncia per tentata truffa mentre il telefono e l'auricolare sono stati sequestrati.