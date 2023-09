Badante aggredisce coppia di anziani, denunciata a Sesto Fiorentino

Una donna è stata denunciata ieri a Sesto Fiorentino dalla polizia con l'accusa, al momento, di lesioni. A farne le spese sarebbe stata una coppia di ultranovantenni per i quali la donna, una cittadina romena di 52 anni, era stata assunta come badante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 13.30.

Il tutto sembrerebbe partito dal fatto che l'anziana si sarebbe spazientita poiché la badante avrebbe trascorso troppo tempo al telefono anziché assistere il marito in carrozzina. La 90enne a quel punto le avrebbe tolto di mano il cellulare, lanciandolo fuori in giardino. La donna avrebbe reagito, passando all'aggressione. La moglie ha riportato evidenti escoriazioni su entrambi gli avambracci mentre il marito ha raccontato alla polizia di essere stato preso a schiaffi fino a cadere, sbattendo la testa sul pavimento.

Le vittime hanno avvisato il figlio, che si è precipitato in loro soccorso e che ha trovato il padre con un'evidente ferita alla testa. Per terra e al fianco del divano, la polizia ha riscontrato diverse tracce di sangue. Per la badante sono scattati licenziamento e denuncia. La coppia di anziani è stata trasportata in ospedale a Careggi e, al momento, non sono state ancora rese note le eventuali prognosi.