Gli arriva una cartella esattoriale del 1998 da 26mila euro, 86enne scrive a Meloni

Gli hanno notificato una cartella esattoriale da 26mila euro per un accertamento che risale al 1998, ma è da saldare entro cinque giorni. A notificarlo è l?Agenzia delle Entrate. Un 86enne di Piancastagnaio ha dunque scritto una lettera alla presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni e ha chiesto aiuto.

La vicenda è riportata da La Nazione dove si spiega che lo stesso contribuente, un ex commerciante, si è visto arrivare in questi giorni diverse cartelle esattoriali per somme ancora dovute all'Erario. L'ultima è la più alta.

L'uomo si rivolge alla premier parlando di "accanimento" e si chiede "come posso pagare visto che non possiedo beni immobili e che l'unico reddito di sostentamento è la pensione, tra l'altro di modesta entità".