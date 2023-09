Cedimento in una palazzina di Poggibonsi, proseguono le ispezioni in centro storico

È iniziata l'ispezione nel centro storico di Poggibonsi in seguito al cedimento, senza feriti, di un muro e di un solaio in una palazzina, avvenuto una settimana fa in via della Repubblica. Il comune ha avviato i controlli a partire dalla giornata di ieri in tutte le cantine e i locali interrati, in tutto alcune decine (Qui i dettagli).

I monitoraggi hanno rilevato piccole infiltrazioni in alcune cantine, che adesso saranno analizzati per stabilirne la provenienza. Definita dal sindaco David Bussagli "una operazione straordinaria nell'interesse della sicurezza pubblica e che necessita della collaborazione dei cittadini", gli accertamenti proseguiranno per tutta la settimana.

Dal cedimento sono 11 le famiglie evacuate, 25 persone in tutto, ancora ospitate in albergo in attesa di sistemazione. Come comunicato dall'amministrazione "I cittadini sono invitati a verificare con frequenza almeno quindicinale la presenza di acqua nei locali interrati e a segnalarlo ad uno specifico indirizzo mail che è stato attivato cantine.centro@comune.poggibonsi.si.it - a disposizione anche dei cittadini di zone diverse del centro storico per segnalare l'eventuale presenza di acqua - fermo restando l’obbligo in caso di presenza di acqua di immediata segnalazione ad Acque spa al numero verde gratuito 800 983389".