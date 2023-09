Droga, due operazioni della municipale a Firenze

Continuano i controlli della Polizia municipale per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: due i successi degli agenti tra questa mattina in zona Fortezza e ieri pomeriggio alle Cascine.

Questa mattina, durante un controllo di routine al contrasto dello spaccio in zona Fortezza, in via Spadolini - angolo via dello Statuto, il Reparto cinofili della Polizia municipale, grazie alla segnalazione del cane antidroga Viola, ha trovato due panetti di hashish nascosti all’interno di un tombino, posto nella zanella appena sotto il marciapiede. La droga era stata confezionata e avvolta in materiale plastico trasparente del peso lordo complessivo di 65,63 grammi. Oltre a questi due panetti, gli agenti hanno trovato un piccolo involucro di plastica contenente marijuana, del peso complessivo lordo di 2,20 grammi. Le sostanze stupefacenti erano state nascoste in attesa di essere spacciate.

Ieri pomeriggio, invece, una pattuglia del Reparto Rifredi ha effettuato un intervento al Parco delle Cascine, dove ha assistito allo scambio di droga tra due persone. L’acquirente, un giovane probabilmente italiano, alla vista degli agenti è riuscito a scappare, mentre il presunto spacciatore è stato raggiunto dagli agenti e bloccato.

L’uomo, un 30enne di origine nigeriana, è stato accompagnato negli uffici della Polizia municipale di viale Corsica dove, dopo essere stato perquisito, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, suddivisi in dosi. L’uomo privo di documenti è stato fotosegnalato ed è risultato avere diversi precedenti, anche recenti, oltre ad essere presente in maniera irregolare sul territorio italiano. Una volta avvisato il pm di turno, l'uomo è stato denunciato per spaccio e soggiorno irregolare. La sostanza stupefacente è stata invece sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.