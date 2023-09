Fermato con arnesi atti allo scasso, denunciato a Pisa

Nella serata di ieri la polizia di Pisa ha fermato in zona stazione un 42enne, cittadino rumeno già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia e gravato da una condanna per reati contro il patrimonio. Alla vista della pattuglia della squadra volanti in viale Bonaini l'uomo ha accelerato il passo, ma è stato bloccato e sottoposto a controllo.

Il 42enne è stato trovato in possesso di una punta di trapano, un cacciavite a stella, un coltellino multiuso e una torcia elettrica. L'attrezzatura è stata ritenuta come probabile strumento per forzare porte, serrature e infissi e l'uomo non ha saputo giustificarne il possesso. Avendo una pregressa condanna per reati della stessa natura il 42enne è stato accompagnato in questura e, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro.