Festa della Misericordia di Montaione: giochi, musica e gusto in piazza

Misericordia di Montaione in festa nel weekend di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. In programma giochi, musica, cibo e molto altro. Alla vigilia della festa, sabato 9, appuntamento al teatro Scipione Ammirato alle ore 21.30 dove i piccoli attori in gioco della Misericordia di Montaione presenteranno "Il Piccolo Principe".

Data clou domenica 10 settembre, con iniziative tutto il giorno in piazza della Repubblica e nel centro storico. Alle ore 11.30 messa dei volontari. Nel pomeriggio dalle 15.30 "Giochi senza soccorso": per partecipare presentarsi alle 15:30 per la creazione delle squadre, giochi per adulti e bambini. In piazza della Concordia, alle 16.30, al via invece alla partita di scacchi sulla scacchiera gigante.

Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica del Dj set by Giova e del gruppo Tom Collins, con le canzoni che hanno fatto la storia e le più suonate in radio oggi. Largo anche allo shopping con lo Sbaracco dei commercianti di Montaione e un mercatino per le vie del paese. Infine food e drink agli stand. Dettagli e contatti nella locandina.

Fonte: Misericordia di Montaione