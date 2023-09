"Una giornalista ha rubato una giacca al Twiga": la denuncia di Briatore

Una notizia incredibile arriva dalla Versilia, per la precisione dal Twiga. Il bagno di Marina di Pietrasanta che ha tra i soci Flavio Briatore è protagonista di un furto che coinvolge anche una giornalista. Lo stesso Briatore ha denunciato in un video su Instagram il furto di una giacca da parte di una cronista.

"Chi ha detto che il Twiga non piace alla stampa? Sentite questa. È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, un grande quotidiano che ha il nome di un mare (Il Tirreno, ndr), è venuta al Twiga per fare un servizio, penso. Mentre era lì si è fregata la giacca di Dimitri, che è una giacca con il logo del Twiga" ha detto Briatore.

Dimitri è Dimitri Kunz d'Asburgo, compagno di Daniela Santanchè. Ancora Briatore: "Abbiamo visto dalle telecamere, lei si è presa la giacca e l'ha portata via, poi qualcuno alle 2 del mattino ha trovato i soldi e le carte di credito di Dimitri, ma non la giacca. Abbiamo visto dalle telecamere chi era e i carabinieri sono andati a recuperare la giacca marchiata Twiga".

Il Tirreno in un pezzo si è difeso e ha detto che la giornalista in questione non era lì per conto del giornale e si tratterebbe di una collaboratrice esterna. Non sono esclusi ulteriori sviluppi.