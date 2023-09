Picnic astronomico alla Rocca di San Miniato e visite in notturna sulla Torre

Picnic e stelle in Rocca: sabato 9 settembre serata speciale alla Rocca di San Miniato, grazie alla collaborazione tra CoopCulture e l'Associazione Astrofili Alta Valdera di Peccioli. Fino alle 23.30 la Torre di Federico II sarà aperta alle visite in notturna mentre nel prato della Rocca, a partire dalle 21 quando il cielo inizia ad essere buio ed in attesa di salire in quota, gli astrofili metteranno a disposizione i telescopi e le loro conoscenze per permettere ai partecipanti di ammirare i corpi celesti visibili: pianeti, ammassi stellari e possibilmente la luna. Possibilità di ritrovarsi prima del tramonto per un picnic, l'alimentari 'Nuovo Emporio di San Miniato' mette a disposizione un menu per l'occasione: panino con prosciutto cotto e fontina, farro freddo, dolcino, bottiglietta acqua, con possibili variazioni in caso di allergie, intolleranze, per motivi etici o religiosi.

Prenotazione obbligatoria entro le 13 di venerdì 8 settembre telefonando al 3453038991 o scrivendo a sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it oppure a museicivicisanminiato@coopculture.it. Il costo totale è di 15 euro comprensivo del sacchetto con il cibo che va ritirato al negozio alimentari in piazza Buonaparte prima di salire, riduzioni per i bambini sotto i 9 anni.

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio. Nei mesi di agosto e settembre la Torre di Federico II è aperta dal martedì alla domenica e durante i festivi dalle 11 alle 19.

Fonte: Ufficio stampa