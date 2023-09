Scomparsa Adela Teodora Sara, giovane infermiera empolese. Il cordoglio dell'Opi

È mancata il 31 agosto, a soli 46 anni, per una grave patologia che non le ha lasciato scampo, l’infermiera Adela Teodora Sara, residente a Empoli (Fi).

"L’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze-Pistoia si unisce al ricordo fatto dalla Cooperativa Libera (di Borgo San Lorenzo, Fi), dove la collega era dipendente dal 2021, che ne sottolinea la volontà di continuare a lavorare fino all’ultimo, in un contesto oltretutto molto complesso e difficile come la Casa Circondariale di Sollicciano, dove era dipendente dal 2021 – ha detto David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Questo modo di operare fa onore alla nostra categoria in quanto è sintomatico di una persona con grande rispetto per la nostra professione e i colleghi, dedita al proprio lavoro e al suo impegno verso i pazienti, nonostante tutto".

In una nota in cui la Cooperativa Libera ha affidato il ricordo dell’infermiera, pubblicato sui propri canali ufficiali, si legge: "Il suo percorso professionale e umano è stato caratterizzato da una dignità fuori dal comune e da un grande rispetto per la nostra professione, per i colleghi e per le persone che ha assistito. Ha camminato in punta di piedi Adela, per non essere mai di disturbo a nessuno, portando il suo carico pesante come fosse una piuma, ma ha lasciato nel cuore di chi l’ha conosciuta un segno indelebile, un ricordo, una speranza e un grande insegnamento".

Fonte: Opi Firenze-Pistoia - Ufficio stampa