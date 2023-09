Un corso su come funziona il sistema sangue con Avis

Un corso accreditato per raccontare dal vivo come funziona il “sistema sangue” a coloro che di racconto e informazione vivono quotidianamente, i giornalisti. E' quello organizzato da Avis Regionale Toscana, Consiglio Regionale Toscana e Ordine dei Giornalisti - dal titolo, appunto “Raccontare il sistema sangue” - in programma per martedì 19 settembre a Firenze, nell’Auditorium del Consiglio Regionale della Toscana (in via Cavour 4), dalle 15 alle 18.

Un modo, dunque, per trasmettere direttamente ai professionisti della materia come funziona il complesso meccanismo che tiene insieme la macchina della solidarietà legata alle donazioni di sangue in Toscana, dall’apporto dei volontari a quello del sistema sanitario. Un percorso, quello in programma, che si snoderà tra etica, fake news e informazioni scientifiche.

Sul tema interverranno Antonio Mazzeo (Presidente del Consiglio Regionale della Toscana), Claudia Firenze (Presidente di Avis Regionale Toscana), Simona Carli (Direttore del Centro Regionale Sangue), Franco Vocioni (Direttore dell’Officina Trasfusionale - Sede di Firenze, Area Toscana Centro), Francesco Da Prato (Azienda plasmoderivazione Takeda), Marzio Fatucchi (Giornalista) e Anna Benedetto (Giornalista).

“Per noi - commenta Claudia Firenze - l’appuntamento vuole essere una modalità per veicolare a chi racconta ed informa ogni giorno per mestiere come funziona il nostro mondo. Un passaggio che avvertiamo autenticamente significativo perché è soltanto accrescendo il livello di consapevolezza complessiva che si formano generazioni future coscienti dell’importanza della donazione e dell’intenso lavoro che sostiene il sistema. Grazie dunque al Consiglio Regionale e all’Odg per averci aiutato a creare questa opportunità”.

“Ogni occasione di formazione è una occasione di crescita – dice il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo - e in questo senso siamo felici di poter ospitare in Consiglio Regionale questa iniziativa organizzata da Avis insieme all'Ordine dei Giornalisti con l'obiettivo di sensibilizzare e far conoscere sempre più e sempre meglio l'importantissimo mondo della donazione di sangue. Come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, dedicando anche una edizione della Festa della Toscana all'art.21 e alla libertà di espressione, il ruolo dell'informazione è fondamentale per ogni singolo cittadino e lo è altrettanto che questa sia garantita da professionisti competenti e preparati in un mondo dove, purtroppo, proliferano troppo spesso, senza che siano riconosciute, disinformazione e fake news".

“E’ un vero piacere poter collaborare con una realtà così importante come Avis Toscana che ogni giorno svolge un’attività fondamentale per la nostra società - commenta Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana e della Fondazione Ordine dei giornalisti della Toscana - Proprio per l’importanza del loro lavoro, è fondamentale che anche i giornalisti conoscano bene come funziona questa delicata realtà, per poterla così raccontare nel modo piu corretto possibile. Mi auguro che in tanti possano seguire questo appuntamento formativo che è anche l'occasione per un costruttivo confronto e dibattito”.

Al corso, che rilascerà ai giornalisti 3 crediti formativi, è possibile iscriversi tramite la piattaforma dedicata.

Per chi non è giornalista l'iscrizione è a questo link.

Fonte: Ufficio Stampa