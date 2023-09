È un Beat da 140mila presenze: "La formula funziona"

Si è conclusa sabato 2 Settembre la nona edizione di Beat Festival, andata in scena al parco di Serravalle di Empoli dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre. Un’edizione con diverse novità, a partire dalla durata della manifestazione, sette giorni, divisi su due settimane. Una formula che, assieme al format consolidato della manifestazione e ad un cast di artisti ben assortito, ha reso il Beat 2023 tra i migliori da quando esiste il Festival.

Anche questa edizione 2023 si chiude con un numero di presenze presenze da record. Dopo le 80.000 presenze dei primi quattro giorni di Festival, dal 24 al 27 Agosto sono state 60.000 le persone che hanno vissuto il festival negli ultimi 3 giorni. Nei 7 giorni di manifestazione, dunque, Beat ha raccolto oltre 140.000 presenze.

Dopo la prima parte di manifestazione che aveva visto grandissimo successo per le serate con Gabry Ponte, The Struts, Villabanks e Santi Francesi, dal 24 al 27 Agosto il festival si era preso qualche giorno di pausa per ricominciare a partire da giovedì 31 Agosto quando sul palco di Beat sono saliti gli Omini, con un live travolgente. La serata di restart ha visto un ottimo afflusso di pubblico ed è stato il volano per la grandissima festa di venerdì 1 Settembre quando il Main Stage ha ospitato l’evento Teenage Dream Party. La grande festa dedicata agli anni 2000 ha fatto registrare il tutto esaurito, raccogliendo al parco una marea di giovani che ha reso questa serata tra le migliori della storia di Beat Festival. Sabato 2 Settembre è andato in scena il gran finale con i Franz Ferdinand tornati a Beat dopo 6 anni, che hanno esaltato il pubblico. Poi il gran finale nella dj Stage con i Bnkr44, che con il loro show travolgente hanno fatto calare il sipario su questa edizione. Il pubblico ha apprezzato le aree storiche dedicate alla birra e al food e anche il market. L’area relax, potenziata con nuove sedute ha raccolto ancora più consensi e anche l’area dei Dj Set, sviluppata grazie al fondamentale contributo di Labella e Ottobit, ha animato le serate del palco raccogliendo un grande numero di pubblico.

Al termine della manifestazione sono doverosi dei ringraziamenti a tutti colori che hanno reso possibile lo svolgimento di questa edizione e che hanno contribuito al suo successo. In primis al Comune di Empoli e alla Città Metropolitana di Firenze. A tutte le associazioni che sono scese in campo per collaborare alla macchina organizzativa, Misericordia di Empoli e A.E.Z.A. Grazie ad Alia che ha tenuto costantemente pulito il parco e alle forze dell’ordine impiegate nei giorni del Festival.

L’associazione Beat 15, infine, ringrazia anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Lo storico partner Toscana Energia, e Accademia I Santini, oltre a Birra Kozel e Suzuki Tm Wagen. Ora un po’ di giorni per ricaricare le pile e poi subito lo sguardo verso il futuro, verso l’edizione 2024 che segnerà il decennale di Beat Festival.

Fonte: Ufficio Stampa