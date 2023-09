Chiara Ferragni e Fedez in Toscana per l'anniversario di matrimonio

Chiara Ferragni e Fedez scelgono la Toscana come meta per l'anniversario di matrimonio. Il cantante e l'imprenditrice hanno scelto le colline di Scansano, in provincia di Grosseto, per celebrare i cinque anni dalle nozze. La decisione è ricaduta sul Castello di Montepò, nelle terre del Morellino di Scansano. La tenuta è gestita da Jacopo Biondi Santi ed è molto conosciuta in tutto il mondo. Da lì poi hanno girato un po' per la Regione e sono andati in visita anche a Siena, dove si sono fotografati in piazza del Campo.

"1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco" sono le parole di Ferragni nel post in cui entrambi sono in Toscana. Le fa eco Fedez: "7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me".