Maraville, in più di 500 persone alla passeggiata sancascianese

Anche quest'anno la camminata tra le colline del Chianti che fonde ambiente, cultura e natura, organizzata dalla Festa del Volontariato sancascianese, ha dispensato benessere ed emozioni a centinaia di appassionati provenienti da tutta la Toscana e anche dall’estero. Sono stati cinquecento i pellegrini, oltre agli amici quattro a zampe al seguito dei loro padroni, che hanno condiviso la bellezza del paesaggio sancascianese, un dato mai registrato nel corso delle quattro edizioni precedenti. “Meraville”, la passeggiata nel tempo della bellezza, ha ancora una volta stupito con le armonie, profumi, i colori delle colline, il prestigio architettonico delle ville e delle dimore storiche, costruite tra il quindicesimo e il diciassettesimo secolo, disseminate nel territorio tra vigne e ulivi.

Ammirare la Tenuta Poggio Torselli con il suo prestigioso giardino all’italiana, percepire l'oasi di spiritualità che si respira a Villa Vrindavana, farsi avvolgere dai profumi e dai colori dell’uva matura che fa capolino i filari di Villa Mangiacane, tuffarsi nel passato percorrendo gli interni della dimora e le cantine storiche di Casa Machiavelli, la residenza di campagna dove Niccolò Machiavelli in esilio compose il suo capolavoro, "Il Principe". Occhi e cuore si sono ingranditi questa mattina, salutata con favore dal caldo settembrino, per vivere un'esperienza all’aperto che ha entusiasmato i tantissimi escursionisti italiani e stranieri iscritti alla manifestazione. Il tragitto che ha proposto due percorsi di lunghezza diversa si è svolto su strade bianche, tra boschi e sentieri di campagna.

“Siamo felici che anche questa edizione possa essere archiviata con i numeri e la qualità di un successo che ha superato davvero oltre ogni più rosea aspettativa – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – merito di un paesaggio ricco e variegato che amiamo e continueremo a valorizzare in collaborazione con il tessuto produttivo, le realtà economiche e i soggetti privati che ringraziamo per l’accoglienza”. “Rivolgo un sincero plauso – conclude - ai giovani volontari della Festa del Volontariato Sancascianese che hanno proposto e messo in piedi questa iniziativa, cresciuta ogni anno in termini di partecipazione e gradimento, il Chianti che amiamo e lasciamo scoprire ponendo in primo piano il segno distintivo dell’autenticità è una risorsa da condividere, promuovere e tutelare, una terra nella quale innestare esperienze e opportunità che sviluppino senso di comunità e cultura della sostenibilità”. La Festa del Volontariato Sancascianese, presieduta da Ilaria Manzati e Emma Matteuzzi, realizzata in collaborazione con il Comune, continuerà a stupire con una girandola di eventi, spettacoli e intrattenimento fino al 10 settembre al parco "Dante Tacci" del Poggione.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa