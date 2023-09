Rubano da furgone in sosta, li beccano due carabinieri liberi dal servizio

Un arresto e una denuncia per furto a Piombino. Nella giornata di sabato 2 settembre due carabinieri, liberi dal servizio, stavano passando da piazza Gramsci quando hanno visto un uomo salire a bordo di un furgone in sosta davanti a un negozio di abbigliamento, il cui proprietario stava scaricando della merce.

Approfittando del fatto che il mezzo era aperto per le operazioni di scarico, il ladro ha preso cinque paia di pantaloni che ha consegnato a un complice. Quest’ultimo, a sua volta, li ha nascosti all’interno di uno zaino.

I militari hanno riconosciuto l’uomo che era salito sul furgone, noto per specifici precedenti di polizia, sono intervenuti e li hanno fermati. La refurtiva, del valore commerciale complessivo di 400 euro, è stata immediatamente recuperata e riconsegnata al negoziante.

Il 27enne autore materiale del furto, di origini senegalesi e irregolare in Italia, è stato arrestato e il Giudice del Tribunale di Livorno, dopo la convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautela dell’obbligo di presentazione alla polizia. Per il connazionale, incensurato, è scattata la sola denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso.