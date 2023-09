Ubriaco, picchia un avventore e danneggia un locale

Ubriaco, è stato sorpreso mentre stava cercando di scaraventare una sedia nella vetrina di un locale. Prima aveva già danneggiato i tavoli esterni e colpito un avventore con un pugno. A Firenze un 52enne di origini albanesi è stato denunciato dalla polizia per resistenza e danneggiamento aggravato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza. La volante, poco dopo la mezzanotte, lo ha trovato proprio davanti al locale, tra via San Gallo e via XXVII Aprile. Gli agenti hanno cercato di calmarlo ma lui, poi bloccato, ha alternato momenti di calma a momenti di agitazione. I sanitari inviati dal 118 hanno portato il 52enne all'ospedale di Santa Maria Nuova per curare la ferita al volto. Sentiti dagli investigatori gli avventori del locale e il titolare hanno riferito che l'uomo era arrivato ubriaco. La persona colpita dal pugno ha rifiutato le cure.