A Montespertoli Piazza del Popolo si animerà con lo sport

Sabato 9 Settembre 2023 Piazza del Popolo si animerà con lo sport. Come ogni anno l'Amministrazione Comunale propone una giornata per far conoscere le attività sportive che le associazioni del territorio offrono sia ai bambini che agli adulti. Questa iniziativa si ripromette di offrire una giornata di attività sportiva e formazione sull'alimentazione per tutte le età.

"L'evento Sport in Piazza del 9 Settembre è un'opportunità straordinaria per tutta la famiglia di trascorrere una giornata all'aria aperta, impegnandosi in attività divertenti e salutari. Vi invitiamo a partecipare numerosi, indossando abbigliamento comodo, portando con voi una bottiglia d'acqua e un tappetino. Nel nostro comune hanno sede delle bellissime e preparate associazioni che offrono a tutti noi delle divertenti e sane attività sportive. Sabato è l'occasione per scoprirle e sceglierle! Inoltre quest’anno si sono rese disponibili, in tutta la settimana successiva, ad aprire le porte dei loro impianti per farsi conoscere ancora meglio" dichiara l'Assessore allo sport, Paolo Vignozzi.

L'iniziativa coinvolge le associazioni sportive del territorio: A.S.D. Montesport, A.S.D Montespertoli, Toscana Equitazione, Soleluna. Vede la collaborazione di Coop21, SDS Empolese Valdelsa, Associazione produttori delle colline toscane e Comunità del cibo e dei grani antichi.

Mattina dedicata agli adulti: fitness e nutrizione

La giornata inizierà con una serie di attività adatte agli adulti, progettate per promuovere la salute fisica e mentale. Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 circa, gli adulti potranno partecipare a sessioni di pilates, yoga, tai chi chuan, chi kung, total body, ginnastica dolce e, insieme all'SDS Empolese Valdelsa che offrirà anche un gadget, si svolgerà una dimostrazione dei corsi AFA. Sarà un’occasione per rafforzare il corpo, rilassare la mente e scegliere uno sport.

Al termine delle sessioni di allenamento, si terrà un momento di formazione sull'alimentazione e lo sport organizzato da Coop21 con la presenza di un'esperta in nutrizione che fornirà consigli preziosi su come combinare una dieta equilibrata con una vita attiva per massimizzare i benefici per la salute. Questa parte informativa sarà aperta a tutti gli interessati e si concluerà con un assaggio dei prodotti tipici e naturali dei nostri produttori.

Pomeriggio per i bambini: giochi e divertimento

Nel pomeriggio, la piazza si trasformerà in una palestra multidisciplinare di divertimento e sport per i bambini. Dalle 15:00 alle 18:30, i più piccoli potranno partecipare a una serie di giochi e attività sportive guidate da istruttori specializzati. Calcio, basket, atletica, danza, pallavolo, tennis, ippica e molte altre attività saranno a disposizione per tutti i bambini.

Saranno regalati dei gadget ai bambini. L’evento è gratuito per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Servizi alla persona trasversali al numero: 0571600230

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa