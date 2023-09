Castellare di Tonda Jazz Festival, due serate per il gran finale

In un'incantevole cornice immersa nella natura toscana, il Castellare di Tonda Jazz Festival è stato l'evento dell'estate che ha saputo unire la magia della musica alla bellezza del territorio. Gli ideatori della manifestazione, Raffaele Bugnoli, Bar Manager, Fabrizio Desideri, Direttore Artistico, e Matteo Pistoresi, Resort Manager, hanno forgiato un festival che è stato un inno all'arte e all'ospitalità, riscuotendo un enorme successo di pubblico.

Rivedi la diretta su Radio Lady 97.7

Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti che hanno reso questa prima edizione così speciale:

1. Matteo Anelli contrabbasso

2. Riccardo Arrighini piano

3. Andrea Beninati batteria, violoncello

4. Gian Paolo Bertone contrabbasso

5. Alessio Bianchi tromba, flicorno

6. Ugo Bongianni piano

7. Piero Borri batteria

8. Joy De Vito chitarra

9. Fabrizio Desideri clarinetto, sax

10. Fabrizio Doberti batteria

11. Tommaso Faglia chitarra

12. Francesco Felici sax

13. Federico Frassi piano

14. Piero Gaddi piano

15. Andrea Garibaldi piano

16. Alice Innocenti voce, tromba

17. Sara Maghelli voce

18. Antonio Martellini sax

19. Cristina Pantaleone voce

20. Filippo Pedol contrabbasso

21. Nino Pellegrini contrabbasso

22. Andrea Pellegrini piano

23. Laura Piunti voce

24. Franco Santarnecchi organo

25. Bernardo Sommani chitarra

26. Michele Staino contrabbasso

27. Vieri Sturlini chitarra

28. Renzo Telloli sax

29. Nicola Tontoli piano

30. Michele Vannucci batteria

31. Daniele Vettori chitarra

32. Andrea Vincenti voce

33. Lella Violi voce

34. Gianni Zei chitarra

Castellare di Tonda Jazz Festival, settembre chiude la rassegna. Le ultime due date

7 Settembre: Piero Gaddi Quartet

Il primo appuntamento da non perdere è fissato per il 7 settembre, con il quartetto composto da Piero Gaddi al piano, Fabrizio Desideri al clarinetto e sax, Filippo Pedol al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria e violoncello. La versatilità e il talento di questi musicisti rendono il quartetto una vera forza della natura in grado di interpretare un vasto repertorio che va dal jazz tradizionale fino alle sonorità più moderne.

Gaddi, con la sua maestria al piano, guiderà l'ensemble attraverso un viaggio musicale che promette di essere tanto vario quanto affascinante. Fabrizio Desideri, direttore artistico del festival e straordinario clarinettista e sassofonista, avrà l'opportunità di mostrare le sue abilità strumentali, alternando il clarinetto e il sax in maniera magistrale. Pedol e Beninati, con contrabbasso e batteria, saranno la solida spina dorsale su cui verranno costruite le complesse strutture musicali.

14 Settembre: Renzo Cristiano Telloli Quartet

La seconda e ultima serata, in programma il 14 settembre, vedrà esibirsi il Renzo Cristiano Telloli Quartet. Con Telloli al sax, Federico Frassi al piano, Matteo Anelli al contrabbasso e Fabrizio Doberti alla batteria, il quartetto offre un repertorio intenso e sofisticato. Telloli, colonna portante della scena jazz italiana, è noto per la sua capacità di fondere stili diversi, creando una musica che è tanto dinamica quanto emotiva.

Frassi, Anelli e Doberti contribuiranno a rendere questa serata un capolavoro di sinergie musicali, in cui ogni nota ha il potere di evocare un'emozione o un ricordo.

Un Addio Temporaneo

Con queste ultime due serate, il Castellare di Tonda Jazz Festival si prepara a dire addio al pubblico, con la promessa di tornare la prossima stagione con altrettanta vitalità e passione per la musica. Gli organizzatori sono entusiasti del successo riscosso e guardano già al futuro, immaginando nuovi modi per incantare gli amanti della musica e della cultura.

Dunque, segnatevi queste date e preparatevi a vivere due serate di musica jazz di altissimo livello, in una delle cornici più belle della Toscana. Perché un'estate così magica merita un finale altrettanto indimenticabile.

Agriturismo Castellare di Tonda

Via Cerroni snc, Loc. Tonda 50050 Montaione (Firenze)

Tel. 0571 697706 – 0571 698167 Mail: info@castellareditonda.com