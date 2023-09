Certaldo dà il benvenuto agli studenti dagli USA

Ha preso il via in questi giorni la nuova edizione del programma "Italy Intensives", l'iniziativa di studio in Italia organizzata dalla East Carolina University di Greenville che pone al centro della sua attenzione Certaldo, con tutto il suo patrimonio culturale e le sue eccellenze.

Il gruppo è composto da 17 studenti e cinque docenti, che sono stati accolti e salutati oggi, lunedì 4 settembre, dall'assessora comunale alla Cultura, Clara Conforti, all’interno di Casa Boccaccio, uno dei luoghi emblematici del borgo medievale di Certaldo.

Il progetto, diretto da Linda Darthy, si svolge dal 2011, grazie all’accordo stipulato nel 2010 tra il Comune di Certaldo e l'associazione culturale La Meridiana. L'obiettivo principale di “Italy Intensives” è offrire agli studenti universitari americani un'opportunità di studio all'estero, permettendo loro di immergersi nella cultura italiana.

Le lezioni si terranno presso i locali comunali di Palazzo Stiozzi Ridolfi e nel borgo di Certaldo, che i ragazzi e le ragazze avranno l’occasione di vivere e conoscere, avventurandosi anche in gite culturali nei musei e nelle città d'arte della Toscana. Gli argomenti trattati spaziano dalla storia all'arte, dalla letteratura alla lingua italiana, e persino alle arti applicate.

I corsi sono progettati per stimolare la curiosità degli studenti e consentire loro di esplorare la cultura italiana in prima persona. Inoltre, non mancano approfondimenti su figure come Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, e occasioni di studio direttamente nei musei ospitati a Certaldo. Questo approccio consolidato è stato apprezzato di anno in anno e ogni nuova edizione del trimestre di studio si arricchisce di nuove idee, mantenendo al contempo il legame con la tradizione, la cultura e il territorio.

“Questa iniziativa si conferma, di anno in anno, molto importante per la nostra comunità, poiché celebra la cultura ed esalta Certaldo con i suoi tesori nascosti, promuove la crescita intellettuale e rinforza un legame internazionale che dura da oltre un decennio - afferma l'assessora alla Cultura Clara Conforti -. Accogliamo con gioia gli studenti e i docenti americani. Siamo felici di offrire loro l'opportunità di immergersi nell'incanto dell'Italia, nella sua arte e nella sua epica storia. Il risultato è un cammino di cui possiamo giustamente andare fieri".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa