WineHunter Food Award a un'azienda di Certaldo: premiati la composta di cipolla e il patè di zucchine

Certaldo casa di eccellenze gastronomiche. Tutti conoscono la famosa cipolla che nasce nelle terre del Boccaccio, ma stavolta anche un derivato di quest'ottimo prodotto e altre delizie fatte in casa hanno ottenuto un riconoscimento nazionale. L'azienda L'Orto Sotto Casa di via Fonda a Certaldo ha ricevuto due riconoscimenti dal WineHunter Food Award di Merano. Il primo per la sua composta di cipolla di Certaldo, il secondo per il patè di zucchine fiorentine piccante. Entrambi i prodotti sono senza glutine, vegani, e fanno compagnia a centinaia di altre eccellenze sia in Toscana che nel resto d'Italia. Un'indicazione di come i prodotti della terra di alta qualità diano vita poi a produzioni di tutto rispetto anche nel Bel Paese, che di eccellenze non è certo povero.