Consiglio comunale a Empoli, tre punti all'ordine del giorno

In occasione del Consiglio comunale di Empoli, che si riunirà in sessione straordinaria martedì 5 settembre 2023, alle 18.30, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41, i punti all'ordine del giorno saranno tre, in seguito a una integrazione dell'ordine del giorno. Sarà possibile seguire la seduta anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio

2. Variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 238 e 252ter della LRT 65/2014. Adozione della proposta di Variante urbanistica, del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica redatti ai sensi dell'art. 8 comma 6 della LRT 10/2010 e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

3. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a saldo Tari 2022 - Rimborsi

