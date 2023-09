Evento in via XX settembre, cambia la viabilità

Per permettere lo svolgimento di una iniziativa per le Pubbliche Assistenze di Empoli, mercoledì 6 settembre 2023 saranno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità di via XX Settembre. I provvedimenti sono contenuti nell'ordinanza 454 del 31 agosto 2023 (https://shorturl.at/dnDS1).

Dalle ore 10 alle ore 24:00 del 6 settembre 2023, sono previsti il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività prevista, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego, in via XX Settembre, nel tratto compreso fra l'intersezione con via Tripoli e l'intersezione con via De Amicis, e il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell'attività, limitatamente alle loro effettive necessità d'impiego, in via XX Settembre nel tratto compreso fra il civico 1 e il civico 17.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

