'Festa Insieme' con le associazioni a Castelfiorentino

Un pomeriggio per stare insieme. Ma anche per avvicinarsi a qualche disciplina sportiva, o magari un corso di sopravvivenza. Assistere a dimostrazioni di antichi mestieri. Conoscere i mille volti del volontariato, oppure lasciarsi andare a qualche “amarcord”, recuperando storia e memoria di una comunità. Questo e molto altro sono il mosaico di “Festa Insieme”, evento che riunisce le numerose esperienze associative impegnate nello sport, volontariato, prevenzione, agricoltura, difesa e valorizzazione della memoria di una comunità e che si svolgerà Domenica 10 settembre nell’area Parco di viale Roosevelt (ore 16.00-19.00)

Organizzata dalla Polisportiva I’Giglio, dalla Pro Loco, e dall’”Associazione Agricoltori Castelfiorentino” (con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino) “Festa Insieme” è giunta alla settima edizione e si presenta anche quest’anno con un programma ricco e diversificato, alternando la promozione della pratica sportiva alla riscoperta delle tradizioni, l’impegno solidale al volontariato

Confermata l’area parco di viale Roosevelt come location naturale della festa, dove saranno allestiti gli stand delle associazioni e saranno svolte le varie attività, aperte a tutte le età. A questo proposito, i bambini riceveranno all’ingresso un volantino con un percorso da seguire e chi lo completerà riceverà un gadget dalla Polisportiva e dall’Associazione Agricoltori di Castelfiorentino a ricordo dell’evento.

La Polisportiva I’Giglio organizzerà alcune esibizioni e la possibilità di provare alcune discipline sportive come Atletica Leggera, Boxe, Bocce, Calcetto Femminile, Ginnastica Artistica, Karate e difesa personale, Kickboxing, Podismo, Tennis, Padel e Pole dance. Fra le novità di quest’anno il Beach Volley e il Survival, per imparare tecniche di sopravvivenza, come costruire un riparo, accendere un fuoco, potabilizzare l’acqua, orientarsi e molto altro. Prevista anche una esibizione del Tiro alla Fune. Intorno alle 17.00 verrà consegnato inoltre un riconoscimento ai responsabili dei vari settori e agli atleti più rappresentativi di ogni disciplina sportiva.

L’Associazione Agricoltori darà vita a una vera e propria “Festa sull’aia” (8° edizione) con dimostrazione di antichi mestieri (cestaio, battitura con il correggiato), i giochi di una volta (lancio delle trottole, salto con la corda e così via), il giro con il trattorino, il laboratorio dell’”Orto in Cassetta” che anticipa il progetto che ripartirà in autunno nelle scuole primarie e che ha sempre riscosso grande successo tra gli alunni del Comprensivo.

Prevista anche una mostra dell'associazione “Sei di Castelfiorentino se..” curata da Alessandro Verdiani e Stefano Longhi, dove si potrà spaziare tra le bellissime immagini in bianco e nero del territorio, i ricordi dell’alluvione del ’66, o quelli della scuola. Sarà allestito anche un set fotografico con un banco di scuola elementare dove Stefano Longhi immortalerà i presenti con una foto d’autore. Da sottolineare, inoltre, le iniziative di prevenzione e soccorso: “preveniamo insieme”, a cura della Protezione civile (Prociv Arci), suggerimenti e consigli su come comportarsi in caso di emergenza, quella della R.A.V. (Radio Associazione Valdelsa), che effettuerà una simulazione attività di radio supporto in caso di emergenza, quella della Misericordia di Castelfiorentino che oltre a ricordare l’importanza del volontariato effettuerà un corso tecnico pratico di abilitazione DAE. Infine, iniziative da parte dell’Auser, del Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” e di altre associazioni, come gli “Amici dell’Hospice” di Empoli a sostegno del centro cure palliative.

“Domenica prossima - sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – i cittadini sono invitati a partecipare a questa festa che è interamente dedicata al tessuto associativo della nostra comunità: un mondo vitale, soprattutto un patrimonio di relazioni che sanno trovare nello sport, nel volontariato e nella solidarietà la loro voglia di sentirsi parte e al servizio del nostro paese. Un punto di riferimento anche per i giovani, che attraverso le numerose discipline sportive possono trascorrere in modo costruttivo il loro tempo libero, e per tutte le famiglie, dai bambini agli anziani, con le attività che riguardano l’apprendimento, la trasmissione dei saperi tra generazioni, la memoria e la storia del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa