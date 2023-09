Firenze capitale della sociologia e ingegneria, due eventi internazionali in università

Nella prima settimana di settembre Firenze, grazie a due appuntamenti organizzati e ospitati dall’Ateneo, diventa il punto di riferimento per i più autorevoli esperti di sociologia e ingegneria meccanica a livello internazionale.

Per la prima volta la conferenza dell’European Sociological Association (ESA) Research Network 09 Economic Sociology si terrà in Italia e sarà organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche, con il contributo di Fondazione CR Firenze.

La conferenza ESA verrà ospitata nel Campus di Scienze Sociali (via delle Pandette, 2 - Firenze) da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre e vedrà la partecipazione di oltre sessanta accademici dalle università di tutta Europa, oltre a esperti da Cina, Israele e Stati Uniti.

L’evento – intitolato “European economies in transition. On the way to pro-environmental and prosocial economies” – intende analizzare il modo in cui le società e le economie in Europa stanno cercando di affrontare le grandi sfide del nostro tempo. L'attenzione si concentrerà su modelli di transizione verso società sostenibili e inclusive attraverso forme alternative e ibride di organizzazione dell’economia. Particolare attenzione verrà data al tema del cambiamento climatico e alle imponenti trasformazioni sociali richieste per la transizione verso una società climaticamente neutrale. Keynote speaker della conferenza saranno Ester Barinaga (University of Lund and Copenhagen Business School) ed Eve Chiapello (École des hautes études en sciences sociales - Parigi).

Interverranno anche molti docenti dell’Ateneo fiorentino, tra cui Mario Biggeri (docente di Economia applicata del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l’Impresa), Davide Capperucci (docente di Pedagogia sperimentale del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia) e Giacomo Bazzani (coordinatore ESA per Firenze).

Firenze ospita contemporaneamente anche più di 180 ricercatori che animeranno la discussione sugli ultimi progressi in materia di metodi e strumenti di progettazione nell'ambito dell'ingegneria industriale, della meccanica, dei materiali e della tecnologia. Dal 6 all’8 settembre, al Plesso didattico di viale Morgagni si terrà, infatti, la 36esima edizione della Conferenza Internazionale ADM, organizzata dall’Associazione nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale e ospitata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) dell’Ateneo (viale Giovanni Battista Morgagni, 40).

L’evento – che torna a Firenze dopo 26 anni – rappresenta il punto di riferimento per i responsabili dei corsi di Disegno tecnico-meccanico delle Scuole di Ingegneria italiane; affronterà aspetti relativi alla rappresentazione e alla documentazione tecnica oltre a tematiche quali la modellazione 3D, il Reverse Engineering, il design per la stampa 3D e l’ecodesign. Fra i temi affrontati, l’impiego di metodi ingegneristici non solo nell’industria, ma anche nei campi della medicina e dei beni culturali.

I lavori saranno presentati in 28 sessioni ordinarie e 6 sessioni speciali. A rappresentare l’Ateneo fiorentino nel comitato organizzatore, i docenti Monica Carfagni, Rocco Furferi, Lapo Governi e Francesco Buonamici. Alla sessione inaugurale saranno presenti la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci e il direttore del DIEF Bruno Facchini.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa