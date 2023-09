Giochi Mondiali Sportivi a Forlì, per la marcia c'è il colligiano Siragusa

Ritorna alle competizioni l'azzurro campione d'Europa Gianni Siragusa marciatore di Colle di Val d'Elsa, pronto per partecipare ai settimi WSG (Giochi Mondiali Sportivi). Sarà l'Emilia Romagna a ospitarli con sede centrale Cervia 5-10 settembre.

Gli sport in programma saranno per una buona parte quelli olimpici, validi anche per le qualificazioni di Parigi 2024.

Nell'atletica troveremo Gianni Siragusa che rappresenterà l'Italia nella prova mondiale dei 5000m di marcia in pista. La partenza gara è fissata alle 9.30 del mattino di venerdì 8 settembre, allo stadio di atletica di Forlì, sede assegnata all'atletica per questi Giochi.

Per Siragusa poi continuerà la sua avventura a gareggiare anche per i campionati italiani Aics sempre a Forli, a seguire l'assalto al 17esimo titolo irritato consecutivo ai campionati Toscani Fidal a Pietrasanta.