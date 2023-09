Giovane della Lunigiana muore all'improvviso a Parma

Era a Parma per questioni legate all'università. Stava per compiere un passaggio importante e pochi mesi dal diploma. Un malore se l'è portata via, lasciando nel dramma l'intera Lunigiana.

Greta Botti è scomparsa a 19 anni, all'improvviso. Si trovava a Parma, a breve avrebbe iniziato l'università. Era originaria di Terrarossa, vicino a Licciana Nardi. Era molto nota anche a Aulla, dove i genitori da anni gestivano un bar. Non si conoscono ancora le cause del decesso.

"L’amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono con un affettuoso abbraccio attorno alla famiglia per l’improvvisa scomparsa della giovanissima Greta" scrivono dal Comune di Aulla.