Inizio settembre di eventi a Santa Croce: 4 giorni tra musica, street food e spettacoli

Settembre riparte con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il centro storico di Santa Croce sull'Arno, da mercoledì 6 a sabato 9 settembre, e che vedranno la collaborazione tra Comune, Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Si ripropone la formula sperimentata con successo lo scorso anno: quattro serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti all’interno delle quali trovano posto due serate centrali dedicate al pubblico dei più piccoli. Si parte mercoledì 6 settembre con “Santa Croce in Piazza”, quattro giorni di musica, spettacoli, street food e occasioni di shopping in Piazza Matteotti, promossi da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con Comune e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. Giovedì 7 e venerdì 8 sarà la volta di “InStrada”, festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, con il contributo di Toscana Energia.

Tutte le sere dalle 18 in Piazza Matteotti mercatino e sbaracco con tante occasioni di shopping e buon cibo con lo street food “Sapori d'Europa” e la “aperimusica” del dj set a cura di Dollaro Dj. Il 6 settembre andrà in scena alle 17.30 Pompieropoli, attività per bambini realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pisa che si svolgerà in piazza Garibaldi, a cui seguirà alle 20.30 la presentazione delle squadre della Cuoiopelli, pronte per la nuova stagione calcistica, e dalle 22 un vero e proprio salto negli anni '90 con la musica di Limo 90 Dj set, del Limonaia Club Fucecchio.

Spazio alla musica anche il 7 e l'8 settembre: mercoledì alle 20.30 l'esibizione di Umberto Nuti live unplugged e alle 22 i Mama Lover, divertentissima cover band con un ricchissimo repertorio dei più grandi successi della musica dance dagli anni '70 ai 2000; mentre giovedì alle 22 la one man band di Giacomo Rossetti.

Il 9 settembre è invece in programma il raduno di auto d'epoca (ore 17) e la presentazione di “Uomo di Santa Croce”, organizzato dai Greggi alla Rete (ore 19.30), per finire alle 22 con l'entusiasmante cover band degli 883 “Con un Deca”.

Anche le attività dell’Amministrazione Comunale si aprono il 6 settembre con una novità organizzata dalla Biblioteca Comunale Adrio Puccini, i cui spazi saranno protagonisti di un’avventura di Escape room dedicata ad un pubblico di adulti. Il 7 e 8 settembre spazio al festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine “InStrada”: ogni sera troveranno spazio due show in doppia replica, in più giochi e intrattenimento. Tra gli eventi, l'8 settembre, da Piazza Matteotti invece prende il via (ore 19.30 – 21 – 22.30) il “Cromosauro” ideato da Terzostudio/Circo improvviso: un gigantesco scheletro di dinosauro, interamente rivestito con coloratissime stoffe, si aggirerà tra la folla. La creatura vive di vita propria, grazie alla simbiosi con l’attore che la manovra attraverso un complesso meccanismo di bilanciamenti e contrappesi, e fonde in sé molteplici linguaggi artistici, dando vita ad un nuovo teatro di figura su trampoli.

“Le città sono vive se mettono al centro chi le abita, a partire dai più piccoli – dice il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda – creando occasioni di aggregazione sociale e perché no di svago. Il festival InStrada e Santa Croce in Piazza sono diventate ormai appuntamenti di fine estate attesi dai cittadini ma che richiamano visitatori anche da tutta la Toscana”.

“Dopo la positiva esperienza della precedente edizione ritorna un appuntamento molto atteso a Santa Croce, con un format che si è pienamente guadagnato la conferma” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Si respira un bell'entusiasmo attorno a un evento in grado di unire due manifestazioni dedicate a tutte le età e di animare il centro, anche grazie all'attivo conributo di attività, locali e negozi di vicinato che costituiscono un presidio fondamentale per il tessuto economico e sociale del territorio”.

“Grazie al Comune e a Confcommercio per il continuo sostegno ai commercianti, testimoniato dall'impegno nell'organizzazione di iniziative di qualità capaci di abbinare buon cibo, musica e divertimento, che vedranno molti negozi del centro aperti la sera dopo cena dal 6 al 9 settembre” le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri.

“Grazie al lavoro di squadra è stato possibile organizzare un cartellone ricco di appuntamenti adatti a un pubblico di tutte le età, siamo davvero felici quando sui territori ci sono iniziative come questa capaci di portare vitalità ed entusiasmo” le parole del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa