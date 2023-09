Isolotto Kids, debutta il festival diffuso di teatro nel quartiere fiorentino

Fino al 7 settembre 2023 la prima edizione di Isolotto Kids, un festival diffuso di teatro per le nuove generazioni espressamente pensato per il quartiere dell’Isolotto, a Firenze, completamente gratuito, organizzato dal Teatrino dei Fondi A.P.S.

Una numerosa partecipazione e una bellissima accoglienza per i primi giorni del festival iniziato venerdì 1 settembre.

Il programma di elevata qualità, per bambini e famiglie, con spettacoli teatrali, laboratori creativi, incontri con autori, giochi in piazza proseguirà sia in orario pomeridiano che serale, in vari luoghi dell’Isolotto tra cui piazza dei Tigli, il sagrato della chiesa di Piazza dell’Isolotto, l’area Verde Boschetto e Pontignale.

“Cultura di prossimità e cultura per tutti, questo al centro della nostra Estate Fiorentina 2023, grazie a un’offerta votata alla multidisciplinarietà, senza puntare su ‘grandi nomi’ ma premiando invece tutte quelle realtà che quotidianamente sono impegnate per promuovere i vari linguaggi artistici, cercando di farli arrivare il più possibile alla comunità. Isolotto Kids va proprio in questa direzione e attraverso le più diverse forme di teatro prova a veicolare messaggi importanti alle nuove generazioni, pensiamo al rispetto dell’ambiente, alla Costituzione, e più in generale l’amore per l’arte, la parola, la cultura. Un’occasione unica per valorizzare tanti spazi del quartiere 4”, così la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini.

“Siamo felici di accogliere all’Isolotto questa bella rassegna del Teatrino dei Fondi – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Sarà una gioiosa invasione che porterà spettacoli e incontri per i nostri bambini. Questo festival è il proseguimento di una straordinaria estate al q4 molto dedicata ai bambini e alle famiglie dopo il successo del Festival Stenterelliade che ci ha accompagnato negli ultimi due mesi e si concluderà il 31 agosto allo Spazio Zero del Centro Culturale Canova. E con isolotto Kids non si tratterà di semplice intrattenimento: i vari appuntamenti ci condurranno infatti attraverso sentimenti e tematiche anche civiche, unendo cultura, divertimento ed educazione. Non vediamo l’ora di cominciare. E partecipate agli eventi di Isolotto Kids!”.

Afferma Enrico Falaschi, direttore artistico del Teatrino dei Fondi: “L’estate per bambini e ragazzi è certamente uno dei periodi speciali dell’anno, un momento destinato a nutrire di ricordi indelebili quel cassetto della memoria a cui ciascuno di noi, da adulto, di tanto in tanto andrà ad attingere con un po’ di nostalgia. Ed è proprio per mettere al centro bambini, ragazzi e famiglie e per

rendere ancora più speciale questa loro estate che Teatrino dei Fondi a.p.s. ha ideato Isolotto Kids, un progetto di partecipazione culturale per le nuove generazioni che trova nel programma del festival il primo importante momento di incontro con la comunità dell’Isolotto”.

Isolotto Kids è un’iniziativa dal respiro nazionale, multidisciplinare, che, con una pluralità dei linguaggi artistici, dialoga in modo stimolante con le nuove generazioni.

Il festival, abbracciando la letteratura, la musica, il teatro d’attore, il teatro di figura, il nouveau cirque, dà vita a un contenitore inedito, stimolante e intergenerazionale in grado di coinvolgere e soddisfare il pubblico delle famiglie, in primis quelle del quartiere, valorizzando al contempo spazi ed aree verdi.

Il progetto, sostenuto dal Comune di Firenze nel quadro dell’Estate Fiorentina 2023, è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e del Ministero della Cultura.

Fino al 6 settembre, dalle ore 20 alle 23, la piazza dell’Isolotto sarà allestita con GIOCA LA PIAZZA produzione Terzo Studio trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolare del gioco e consentono a grandi e piccini di divertirsi.

Martedì 5 settembre alle ore 17:00, in piazza dei Tigli si terrà DIRITTI VS DOVERI, laboratorio teatrale sui principi fondamentali della Costituzione italiana, diretto da Claudio Benvenuti, per ragazzi dagli 8 ai 14 anni: attraverso scene, improvvisazioni guidate, canzoni, brevi letture ed altri stimoli di grande impatto comunicativo, si affronteranno temi importanti e fondamentali come quelli della libertà, dell'uguaglianza, della giustizia, della dignità dell’essere umano.

Alle ore 21:00 davanti il Sagrato della Chiesa di Piazza dell’Isolotto sarà un’entusiasmante avventura con il Collettivo Clown in BALLOON ADVENTURES, uno spettacolo di clownerie e cabaret, di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano. Un evento dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. Uno spettacolo poetico senza perdere di comicità e al tempo stesso comico senza perdere la poetica.

Mercoledì 6 settembre alle ore 21:00 davanti il Sagrato della Chiesa di Piazza dell’Isolotto ci sarà OGNI BAMBINO È UN CITTADINO!, liberamente ispirato a La Costituzione raccontata ai bambini di Anna Sarfatti. Uno spettacolo, pensato per stimolare in modo piacevole e ludico i bambini ed i ragazzi alla conoscenza della Costituzione italiana ed ai valori di cui è portatrice e garante, che ha ricevuto nel 2014 con la Targa del Presidente della Repubblica per l’impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni.

Giovedì 7 settembre si chiuderà il festival con un doppio appuntamento.

Alle ore 18:00 l’area verde Boschetto (ingresso cancello di via Soffiano) sarà teatro di ANIMALI ALLA RISCOSSA di e con Marta Paganelli, con una storia, ispirata a I musicanti di Brema, di riscatto e di amicizia, raccontata attraverso musica ed elementi di arte circense.

Alle ore 19:00 all’Area Verde Pontignale (via del Pantano 16) IL GRANDE GIOCO DELLA FATTORIA sarà un’occasione ludica e divertente per i bambini per approcciarsi allo scorrere delle stagioni, per conoscere gli attrezzi e gli strumenti da lavoro e per comprendere concetti importanti quali la semina, la cura, l’attesa, l’imprevisto e la metamorfosi dal seme al frutto.