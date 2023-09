Lavoratore irregolare, maxi sanzione e sospensione per un'attività a Castagneto

Controlli in tutta la provincia di Livorno per la sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela e contrasto al lavoro nero da parte dei carabinieri del comando provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nella "Campagna di vigilanza del sommerso e sicurezza estate 2023". Gli accertamenti in alcune attività di ristorazione nel territorio di Castagneto Carducci hanno portato alla sospensione dell'attività di un ristorante, fino a quando le criticità riscontrate non saranno sanate. In particolare è emerso che 1 lavoratore su 6, il 17% del totale dei lavoratori presenti al momento del controllo, era privo di contratto risultando di fatto "in nero". L'irregolarità è costata al titolare e amministratore unico una maxi sanzione da 3mila 600 euro, oltre ad informare le autorità competenti in materia. I controlli dei carabinieri proseguiranno sia in città che in provincia.