Tra scienza e moda, Lineapelle lancia tre giorni di talk

La sfida è quella di disegnare nuovi, sostenibili e innovativi scenari di filiera. Per aprire le porte alle nuove idee e metterle a sistema, Lineapelle - in collaborazione con Spin360 - organizza durante la sua prossima edizione di Science Based Fashion Talks. Dal 19 al 21 settembre a Fiera Milano Rho, oltre 30 speaker di altissimo profilo accademico e aziendale saranno protagonisti di una tre giorni di presentazioni, dibattiti e confronto tematico.

Lineapelle è il più importante evento fieristico al mondo riservato alla manifattura globale della moda, del lusso e del design. Si svolge a Fiera Milano Rho due volte all’anno e nella prossima edizione accoglierà più di 1.300 espositori (concerie; produttori di accessori, componenti, tessuti e sintetici) e attende circa 25.000 visitatori in arrivo da tutto il mondo. Da sempre pone una particolare attenzione ai temi dell’innovazione sostenibile di processi e prodotti, coinvolgendo la sua community in progetti di approfondimento scientifico e condivisione tecnica.

I Science Based Fashion Talks, organizzati in collaborazione con SPIN360 (società specializzata in innovazione e sostenibilità nel mondo della moda e del lusso), propongono una ricca agenda di incontri e dibattiti inclusivi e culturalmente elevati su scienza, innovazione e mercato, di interesse industriale.

“Abbiamo ritenuto necessario dare vita a questo progetto - commenta Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle – alla luce, prima di tutto, dell’evoluzione dei nuovi regolamenti e delle legislazioni in attesa di approvazione che incideranno in modo sostanziale sulla gestione dell’attività conciaria e, più in generale, sulla transizione green dell’industria della moda, del lusso e del design. Settori sottoposti a forti pressioni in relazione al valore del loro approccio sostenibile. Per questa ragione crediamo che un evento come i Science Based Fashion Talks possa offrire importanti strumenti di analisi insieme a risposte concrete e autorevoli”.

“È molto prestigioso essere stati nominati curatori dell’agenda degli incontri che si terranno nell’edizione di settembre di Lineapelle – spiega Federico Brugnoli, fondatore di Spin360 -. Da sempre abbiamo una vocazione alle tematiche di sostenibilità basate su un approccio scientifico rigoroso. Gli appuntamenti saranno un momento per approfondire cinque argomenti centrali per il futuro. La scienza accompagnerà e attraverserà i vari workshop, proprio perché trasversale alle varie aree di interesse, in questa epoca di transizione”.

I Science Based Fashion Talks approfondiranno 5 aree tematiche: Our Common Future, The World of Trends, Eco-Design Solutions, Neutral Supply Chains e Circular Economy. Sempre 5 i workshop nei tre giorni di fiera: "L'evoluzione del mondo – cosa ci aspetta"; "Le nuove relazioni di filiera"; "Il ruolo dei designer nella roadmap per il futuro"; "Il Caso Pelle e la circolarità"; "Il ruolo dei Materiali nella corsa alla neutralità".

Fonte: Lineapelle