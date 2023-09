Sarà domani pomeriggio alle 16.30 al cimitero di Limite sull'Arno il momento per ricordare Michela Montagni, scomparsa a soli 48 anni compiuti lo scorso agosto per una malattia tenace che non le ha dato scampo. Sposata dal 2021, lavorava per un'azienda di prodotti naturali e viveva a Capraia e Limite. In tanti l'hanno ricordata in questi giorni sui social, per il grande dolore di una scomparsa giunta troppo presto.