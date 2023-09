Muore bambino di 17 mesi, il Comune di Montemurlo annulla gli eventi

Il Comune di Montemurlo, in accordo con la Pro Loco Montemurlo Aps , in segno di rispetto e cordoglio con la famiglia del bambino deceduto ieri a seguito di un tragico incidente domestico, ha deciso di rimandare gli eventi in programma per domani 5 settembre a Montemurlo.

"A poche ore dalla morte tragica del nostro piccolo concittadino, ci sembrava doveroso esprimere il profondo cordoglio di tutta la nostra comunità, annullando in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, tutti gli eventi già programmati - spiega il sindaco Simone Calamai - In accordo con la Pro Loco, ci siamo sentiti di prendere questa decisione che, siamo certi, rappresenti il sentire della nostra comunità, ancora incredula fi fronte a questa morte assurda"

In particolare è annullata la manifestazione "Bagnolo al chiaro di luna", in programma per domani 5 settembre ore 20 in via Montalese a Bagnolo con protagonisti i commerciantidella zona. L'evento sarà recuperato venerdì 15 settembre dalle ore 20 con le stesse modalità organizzative.

Annullata anche la presentazione del libro "Troppo neri" di Saverio Tommasi in programma per domani sera ore 21.15 nel parco di Villa Giamari ( piazza Don Milani, 1 - Montemurlo). La presentazione sarà recuperata in data da destinarsi, compatibilmente con le disponibilità dell'autore.