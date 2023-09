Nascerà un giardino a Soffiano grazie a un accordo con un privato

E' stato ratificato definitivamente l’accordo di permuta tra il Comune di Firenze e la società di fitofarmeceutica Laboratorio M.R. srl, con il quale quest'ultima cederà all'amministrazione un terreno in via dell'Olivuzzo, a Soffiano, nel quale realizzare un nuovo giardino. Il via libera con l'approvazione, questo pomeriggio in consiglio comunale, dell'apposita delibera presentata dall'assessora al patrimonio non abitativo Maria Federica Giuliani.

"Un accordo che permetterà di accrescere le aree verdi - ha sottolineato l'assessora Giuliani - va incontro ai cittadini e salvaguarda il lavoro". "I benefici non fiscono qui - ha aggiunto - l'amministrazione avrà un conguiaglio di oltre 10mila euro ed a carico della società privata saranno tutti costi relativi ai contratti, al frazionamento, alla recinzione della aree e ai corridoi carrabili. Sarà poi costituita una servitù relativamente al pozzo d'acqua che permetterà di irrigare il nuovo giardino. Infine saranno spostati i cassoni che contengono gli scarti delle lavorazioni".