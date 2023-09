Lavoro, lavoro, lavoro: le nuove offerte su Empoli con Synergie

Agosto è finito, settembre è il nuovo mese con l'occasione per ottenere un nuovo impiego dato che le aziende ripartono a pieno regime. E stavolta c'è una valanga di offerte disponibili per tutti voi, oltre a un corso di formazione con sbocchi lavorativi concreti. Ecco a voi la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo le nuove offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori. Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A SPAZZOLATURA SUOLA

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

la risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo e si occuperà della spazzolatura delle suola

è richiesta esperienza pregressa nella mansione e, in generale, in ambito calzaturiero.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-spazzolatura-suola-186531/it/

ADDETTO/A ALLE CONSEGNE PATENTE B

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente operante nel settore degli auto ricambi.

La risorsa dovrà occuparsi della consegna degli ordini direttamente presso il cliente guidando il furgone aziendale.

Per questa posizione si ricerca una risorsa che abbia già ricoperto un ruolo analogo in passato, immediatamente libera e munita di patene B.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-alle-consegne-patente-b-186410/it/

OPERAIA/O MASTICIATURA

Synergie filiale di empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore calzaturiero un/una:

operaia/o masticiatura

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di rifinizione e si occuperà della mastisiciatura.

si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaiao-masticiatura-186176/it/

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO JUNIOR

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

la risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e/o di rifinizione calzaturiera e si occuperà del montaggio, masticiatura, pulizia scarpa, scatolatura, inserimento soletti.

Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione. si richiede però disponibilità immediata e ottime doti di manualità e precisione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-settore-calzaturiero-junior-186018/it/

CORSISTI SETTORE CALZATURIERO

Hai passione per il settore calzaturiero e sei in cerca di un percorso di formazione che ti consenta di maturare competenze giuste per iniziare a lavorare? Synergie Italia Spa, in collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture, seleziona ragazzi e ragazze in età di apprendistato per il corso professionalizzante ORLATURA. Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di APPRENDISTATO presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di addetti e addetta alla manovia di rifinizione settore calzaturiero e avranno la possibilità di:

1. Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di ORLATURA dell'intera calzatura;

2. Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

· Età di apprendistato (fino a max 29 anni)

· Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

· Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti Ti offriamo un percorso formativo gratuito propedeutico all’inserimento in apprendistato presso rinomati calzaturifici della zona.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Santa Croce sull'arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/corsisti-settore-calzaturiero-184097/it/